Después de varios meses sin titular desde junio, Elvira Méndez Bautista tomó posesión como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Méndez Bautista como titular del organismo encargado de prevenir y eliminar la discriminación en todo el país, así como de promover el acceso y respeto en igualdad de oportunidades para todas las personas.

“Confiamos en que su experiencia y trabajo cercano a las comunidades fortalecerán a este organismo para avanzar hacia un México más justo, igualitario y libre de discriminación”, dijo Rodríguez en sus redes.

Aseguró que, desde la Segob, se mantendrá una estrecha coordinación para impulsar el diálogo, la inclusión y los derechos de todas las personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo perfiló en agosto pasado a una mujer indígena al frente del Conapred.

El organismo permanecía sin titular luego de que concluyera durante Junio el periodo al mando de Claudia Olivia Morales Reza.