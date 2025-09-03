Asume Kenia López presidencia de la Cámara Baja

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el próximo año, hasta septiembre de 2026.

En su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que cree en el equilibrio de poderes, la pluralidad del Poder Legislativo y en la palabra como punto de encuentro.

“Porque creo en la palabra, en ello empeño la mía, en esta presidencia me comprometo a garantizar el derecho de cada diputada y de cada diputado a representar a sus votantes y a defender su posición. Me comprometo a respetar la ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras. Me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen, y a las voces de las minorías y lo que representa”, expresó.

Como vicepresidentes de la Mesa Directiva fueron elegidos Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se eligió la nueva Mesa Directiva por 435 a votos a favor y cuatro sufragios en contra de diputados de Morena.

De legisladora a presidenta de San Lázaro

Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana; y doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

La panista inició su trayectoria legislativa como diputada federal suplente en la VIII Legislatura de 2000 a 2003. Más adelante, en 2006, fue diputada local en el Distrito Federal, curul que ocuparía hasta 2009.

Posteriormente, regresó a San Lázaro en 2009, como legisladora federal de la LXI Legislatura y presidenta de la Comisión de Cultura.

En 2016, López Rabadán fue nuevamente diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Entre 2018 y 2024, la panista se desempeñó como senadora de la República de representación proporcional en las LXIV y LXV legislaturas, donde fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Actualmente, en la LXVI Legislatura tomó protesta como diputada federal vía plurinominal por la bancada del Partido Acción Nacional.