Asume Marco Bonilla coordinación estatal

Marco Bonilla fue nombrado Coordinador Estatal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua, una designación que fue difundida por Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), a través de sus redes sociales.

Romero Herrera felicitó a Bonilla por asumir esta responsabilidad y destacó que Chihuahua está representado en esta nueva encomienda. Además, señaló que ambos continuarán trabajando en equipo y cerca de la ciudadanía para defender los valores que, afirmó, son importantes para las familias mexicanas.

“Seguiremos trabajando en equipo y cerca de la gente para defender lo que más importa y construir el México que las familias mexicanas se merecen”, expresó el dirigente panista.

Marco Bonilla expresó que asume la coordinación con orgullo, honor y un compromiso con la seguridad de la entidad. En su mensaje, sostuvo que la responsabilidad implica defender lo que los habitantes de Chihuahua han construido mediante su trabajo.