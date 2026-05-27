Asume Montiel funciones de “Andy” López

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que asumirá las funciones de la Secretaría de Organización después de la salida de Andrés Manuel López Beltrán de este cargo. En tanto, somete al Consejo Nacional su nueva propuesta.

“La presidenta de Morena ya tiene su propuesta para que se ponga a consulta en el Comité Nacional, pero, además, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se va a dedicar a la organización, al territorio”.

“Además, a mí me encanta el territorio, estar cerca de la gente, es lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Así que entre todos lo vamos a hacer, pero vamos a proponer a un compañero que ya está en el Comité Ejecutivo Nacional, como encargado, en lo que vamos al Consejo Nacional en sesión próxima”, anunció Montiel Reyes.

El PAN se victimiza por caso de Campos

En otro tema, el embate entre Morena y el PAN por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua dio un paso nuevo. Este martes la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se refirió a su homólogo de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, como “un delincuente protegiendo delincuentes”.

“Acción Nacional en este momento está victimizándose porque se ha solicitado a la gobernadora de Chihuahua (Maru Campos Galván). Nosotros decimos que son delincuentes protegiendo delincuentes”, reviró Montiel.

La líder de Morena acusó al presidente panista de ser un criminal, presuntamente promotor inicial del llamado Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, problemática que, afirmó, se ha denunciado desde el periodo de la jefatura de Gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.