Ataca USA bases iraníes en Ormuz

El ejército estadounidense realizó el lunes “ataques en legítima defensa” contra bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes en las proximidades del estrecho de Ormuz, en medio de un cese el fuego y de negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra, informó el Mando Central de Estados Unidos a medios estadounidenses.

“Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo hoy (lunes) ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”, dijo el portavoz del Comando Central de los Estados Unidos (Centcom), Timothy Hawkins.

“Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. El Mando Central de Estados Unidos sigue defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que actúa con moderación durante el alto el fuego en curso”, añadió.

La Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) confirmó en un comunicado que hubo explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

El sistema de defensa aérea iraní en Bandar Abbas “se ha activado para contrarrestar objetivos hostiles”, señaló.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando a testigos, afirmó que también se habían registrado sonidos de explosiones en el Golfo Pérsico, cerca de Sirik y Jask.

Anteriormente, las fuerzas armadas iraníes habían declarado que habían destruido un dron hostil en la zona del Golfo Pérsico, según los informes.