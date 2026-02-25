Atacan a balazos a alcaldesa municipal de Bacanora

La tranquilidad característica de la sierra sonorense se vio interrumpida recientemente tras el ataque armado en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán.

En este incidente, la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte (emanada del Partido del Trabajo), sufrió lesiones menores, mientras que su hijo perdió la vida a causa de los impactos de bala.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó que el joven conducía el vehículo al momento de la agresión. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las autoridades descartan, de manera preliminar, un atentado directo contra la edil; el evento se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.

Este suceso coloca bajo los reflectores a Bacanora, un municipio históricamente pacífico y con una profunda vocación artesanal. Ubicado a aproximadamente 2.5 horas de la capital sonorense, este pueblo fundado en 1627 por misioneros jesuitas posee una identidad ligada estrechamente a su geografía montañosa y desértica.

La comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud de Biebrich Duarte, esperando que el municipio recupere el clima de paz que lo convirtió en el principal promotor del elíxir sonorense a nivel internacional.