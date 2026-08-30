Atacan a balazos a madre buscadora y a su nieta en auto

En la colonia Estela Ortiz, de la capital del estado, personas armadas atacaron a balazos a la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina, la cual resultó herida, junto con su nieta; las cuales fueron internadas en un hospital, donde se les mantiene bajo vigilancia médica.

La rastreadora, la cual desde hace más de una década integró el colectivo “Voces Unidas por la Vida”, al iniciar la búsqueda de un hermano desaparecido, viajaba en un vehículo Yaris cuando fue interceptada en la avenida Jesús Silva Herzog por varias personas armadas que les dispararon en repetidas ocasiones.

Pese a que las autoridades de seguridad estatal y de las fuerzas federales emprendieron un operativo de búsqueda de los responsables de la agresión, no se reportaron personas detenidas, por lo que se tiene vigilancia en el hospital donde fueron ingresadas.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado del atentado a balazos que fue objeto la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y una nieta.