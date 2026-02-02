Atacan a balazos bar de Villahermosa

Un ataque se registró la tarde del pasado sábado al interior de un bar de Villahermosa, Tabasco, siendo la tercera agresión armada que ocurre a un negocio de este tipo en lo que va del año.

El incidente se registró en el restaurante bar Cachorros, de la calle Hermanos Bastar Sosaya, donde tras una presunta riña, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Se informó que en el hecho dos personas resultaron heridas.

A su vez, casi de forma simultánea, seis vehículos fueron incendiados la madrugada de ayer domingo en las colonias Moderna y Mexicaltzingo de Guadalajara.

Testigos señalaron que los responsables fueron varios sujetos que se desplazaban en un automóvil.

Cuando arribaron, los bomberos localizaron dos vehículos en llamas en las calles Francia y Bruselas, dos más se encontraron en Rayón y Niños Héroes, entre otros.