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NacionalNación

Atacan a balazos Palacio de Santa María Mixtequilla

Octubre 07 del 2026

Un comando atacó con disparos de armas de fuego el palacio municipal de Santa María Mixtequilla, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, y contra una patrulla de la policía municipal. Durante la agresión, también prendieron fuego a una motocicleta.

Testigos de los hechos relataron a medios locales que un grupo de hombres encapuchados y con armas largas ingresaron a la población y dispararon contra la fachada del palacio municipal.

El ataque armado causó pánico entre las personas y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones del centro de la población.

Posteriormente, este grupo de personas huyó del municipio y antes de salir de la comunidad, incendiaron una motocicleta.

En un comunicado, el Gobierno de Oaxaca informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó elementos de las fuerzas especiales “Binnizá” hacia la zona.

También informó que para atender esta situación y restablecer el orden público, la SSPC mantiene un trabajo permanente y coordinado con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Gobierno.

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