Atacan a balazos Palacio de Santa María Mixtequilla

Un comando atacó con disparos de armas de fuego el palacio municipal de Santa María Mixtequilla, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, y contra una patrulla de la policía municipal. Durante la agresión, también prendieron fuego a una motocicleta.

Testigos de los hechos relataron a medios locales que un grupo de hombres encapuchados y con armas largas ingresaron a la población y dispararon contra la fachada del palacio municipal.

El ataque armado causó pánico entre las personas y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones del centro de la población.

Posteriormente, este grupo de personas huyó del municipio y antes de salir de la comunidad, incendiaron una motocicleta.

En un comunicado, el Gobierno de Oaxaca informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó elementos de las fuerzas especiales “Binnizá” hacia la zona.

También informó que para atender esta situación y restablecer el orden público, la SSPC mantiene un trabajo permanente y coordinado con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Gobierno.