Atacan a balazos vivienda en Culiacán

En un ataque a balazos contra una vivienda en la colonia Progreso de la capital sinaloense, una pequeña mascota de nombre “El Pinto”, que se encontraba fuera del inmueble, resultó lesionada, por lo que esta fue llevada a un médico veterinario para su atención.

Las autoridades de seguridad pública y del Ejército Mexicano que acudieron a llamadas de ayuda de vecinos, fueron notificados que los residentes de ese hogar se encontraban bien de salud ya que los impactos de las balas dañaron el portón principal y una de las paredes.

Se conoció que personas armadas que se presume viajaban en una motocicleta llegaron al domicilio, ubicada en la calle Colinas, sacaron pistolas de entre sus ropas, dispararon en varias ocasiones contra el inmueble y luego huyeron.

Pese a que el personal militar efectuó varios recorridos, no lograron localizar a los presuntos responsables del ataque.