Un bombero nayarita y su familia fueron atacados a tiros cuando regresaban por carretera de Mazatlán a Tepic, lo que provocó las muertes de un niño de seis años, de una joven de 19 años embarazada y del bebé que ésta esperaba.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 15 a la altura de Palmillas, Sinaloa, cuando varias personas les cerraron el paso en un aparente intento de robo, pero el conductor aceleró para intentar escapar.

Los agresores comenzaron a disparar contra el vehículo y asesinaron al niño y a la joven embarazada, cuyo bebé nonato también murió; dos personas más -una mujer de aproximadamente 30 años y un menor de edad- también resultaron heridos y fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Acaponeta, en Nayarit, y posteriormente trasladados a Tepic, donde se reportó que ambos están fuera de peligro.