Atacan a juez de control en Tula

Hombres armados atentaron en contra del juez de control Víctor "N", el miércoles pasado en la colonia Iturbe, del municipio de Tula, Hidalgo. Hechos ocurridos cuando el funcionario se trasladaba a bordo de su automóvil.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la calle General Francisco Villa, al momento en que la víctima, que conducía un vehículo compacto, fue atacada a balazos por un grupo de sujetos, quienes le cerraron el paso. A consecuencia de las heridas, el juez perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste. Elementos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al hospital Tula–Tepeji, donde se reporta grave. De manera extraoficial se señaló su muerte, sin embargo, las autoridades destacaron que aún no tenían la confirmación. El funcionario, que fue identificado como Víctor "N", recibió varios disparos de arma de fuego.