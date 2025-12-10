Atacan a subsecretario de Seguridad en Colima

Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, fue atacado a tiros la mañana del pasado martes mientras se dirigía a trabajar; la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el funcionario se encuentra herido pero estable.

Los hechos ocurrieron poco después de las 07:00 horas, cuando Morentín Ramírez se trasladaba en una pick up blanca por la avenida Ignacio Sandoval, casi al cruce con el Tercer Anillo Periférico, en el norte de la ciudad, y fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en al menos seis ocasiones.

El funcionario solicitó apoyo y fue trasladado hasta un hospital para recibir atención mientras elementos de diferentes corporaciones de seguridad aseguraron la zona para iniciar con las pesquisas que quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).