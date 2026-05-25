Atacan armados a policías de investigación y militares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha confirmado que elementos de la Policía de Investigación y del Ejército Mexicano fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Tabasco, que dejó un saldo de cuatro elementos heridos.

Por medio de un comunicado, se precisa los hechos ocurrieron luego que el personal de investigación y militar habían concluido diversas diligencias ministeriales, entre ellas la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de dicha demarcación, pero tras realizar estas acciones se registró la agresión armada contra las corporaciones y las balas alcanzaron a cuatro policías: tres hombres y una mujer.

Se especifica que tres de ellos ya han sido dados de alta y se encuentran bajo seguimiento médico ambulatorio, mientras que un compañero más permanece hospitalizado bajo valoración especializada.

También se informa que derivado de ese operativo previo a la agresión, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de un vehículo que contaba con reporte de robo, así como de más de mil 600 dosis de sustancias con características de narcóticos.