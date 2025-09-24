Atacan camioneta de la nieta del gobernador Rocha

La camioneta en la que viajaba una de las nietas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada por hombres armados la tarde de ayer en Culiacán, con un saldo de dos escoltas heridos, informaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Jesús Kumate, en el sur-poniente de la ciudad.

Las balas alcanzaron también a un autobús de pasajeros que circulaba por la misma vía, sin que en su interior se registraran heridos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa publicó en redes sociales que dos elementos de la Dirección de los Servicios de Protección, que brindan servicio como escoltas, fueron agredidos con armas de fuego, resultaron lesionados y ya recibían atención médica.

Móvil

Posteriormente precisó que el incidente “fue debido a un intento de despojo del vehículo en el cual viajaban los dos elementos heridos”.

Fue el gobernador el que informó de la presencia de su nieta en la unidad atacada: “Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica.

En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, publicó en redes sociales.

La camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador era una Jeep Cheroke blanca. En fotografías y videos que circulan en redes sociales se cuentan seis disparos en el parabrisas, del lado del copiloto, y al menos uno cruzó el cristal. Los balazos también destrozaron el vidro trasero y uno del costado izquierdo trasero, por lo que se presume que la unidad tendría un blindaje bajo o nulo.