Atacan con balines a ambientalista

Manuel Nava Silva, integrante de la Cooperativa Bosque Don Roberto en Xalapa, Veracruz, fue atacado a balazos con un arma de postas el martes por la tarde mientras realizaba labores de vigilancia comunitaria dentro del área forestal que la organización resguarda para impedir daños al territorio.

De acuerdo con un colaborador de Nava Silva, la agresión ocurrió en un contexto de tensión por intentos de invasión al predio y tala ilegal pues los disparos fueron hechos mientras el defensor ambiental recorría el bosque.

La agresión fue denunciada públicamente a través de una transmisión en vivo difundida en la página de Facebook de la Cooperativa. En el video se informó que Manuel Nava Silva recibió al menos dos disparos con un arma de postas, lo que le provocó lesiones que requirieron atención médica.

Durante la transmisión, Armando Uresti, representante de la Cooperativa, responsabilizó directamente a Homero “N” quien mantiene un negocio de venta de comida dentro del bosque, de haber perpetrado el ataque y de lanzar amenazas previas contra integrantes de la organización que se oponen a la ocupación del predio.

En respuesta, organizaciones ambientales que protegen los bosques de Xalapa expresaron su preocupación por la seguridad de los integrantes de la Cooperativa y por la falta de acciones inmediatas al denunciar.