Atacan domicilio del edil de Tepehuacán de Guerrero

Un policía sin vida y otro herido fue el saldo de un ataque armado contra el domicilio del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, ocurrido durante la madrugada de ayer sábado en la comunidad de Acoxcatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 2:00 de la mañana, en que un grupo de al menos cuatro sujetos armados ingresó a la vivienda y atacó a los policías que se encontraban de guardia. Durante la agresión, uno de los elementos perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Cuidaban domicilio de alcalde

Otro agente resultó herido y requirió atención médica. Ambos estaban asignados a la vigilancia del domicilio del alcalde, quien, según los reportes preliminares, no se encontraba en el inmueble al momento del ataque.

Tras la agresión, elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para brindar auxilio y trasladaron al elemento lesionado a un hospital particular de otro municipio.

Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las diligencias correspondientes, mientras que las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

Una de las hipótesis apunta a un posible intento de robo; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.