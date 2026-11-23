Una nave militar rusa en la base naval de Bengasi fue alcanzada en un ataque con drones. La explosión no causó víctimas mortales, pero diez personas resultaron heridas y la corbeta quedó prácticamente destruida.

La incursión provocó la reacción del Gobierno del este de Libia, encabezado por Osama Hammad, que la calificó de “grave agresión contra la soberanía nacional”.

Según el periodista de Axios Barak Ravid, detrás del ataque estaría el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

La escalada alcanza así, por primera vez, a un buque militar ruso en el Mediterráneo, donde hasta ahora solo habían sido atacados mercantes o petroleros de la “flota fantasma” de Moscú.

Apenas 24 horas después del ataque contra un buque ruso en el golfo de Finlandia, la guerra en el mar se extiende y golpea a más de tres mil kilómetros de distancia.

Mientras tanto, los bombardeos siguen causando víctimas también en tierra: un ataque ruso alcanzó un edificio de viviendas en Dymer, una localidad rural situada 45 kilómetros al norte de Kiev.

Es una nueva matanza: ya se han recuperado tres cadáveres de entre los escombros y al menos 11 personas siguen desaparecidas. Otras tres personas murieron en la región de la capital.

El buque atacado frente a las costas africanas era la corbeta Merkury, de la clase Steregushchiy, perteneciente a la Armada rusa. Escoltaba cargueros y se dirigía a Rusia.