Atacan infraestructuras estratégicas de Irán

Estados Unidos lanzó varios ataques contra infraestructuras estratégicas de Irán, entre ellas el aeropuerto de Iranshahr, una torre de telecomunicaciones en Bandar Abbas y un puente en la región de Bandar-e Khamir.

Así lo informó Al Jazeera, que cita a las agencias iraníes Tasnim y Fars.

Ataque

“El enemigo atacó una torre de telecomunicaciones situada en una colina de la ciudad de Bandar Abbas, provocando un corte de electricidad en la zona”, señaló Tasnim.

La agencia iraní también informó que siete personas resultaron heridas en un ataque estadounidense contra un sector de esa ciudad del sur de Irán.

Fars reportó un presunto ataque de Estados Unidos contra un puente en la región de Bandar-e Khamir, una conexión considerada vital entre Bandar Abbas y la ciudad de Lar.