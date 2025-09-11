Atacan vivienda de alcalde electo

La vivienda del alcalde electo panista del municipio de Coxquihui (norte de Veracruz), Lauro Becerra, fue atacada a tiros.

Fue durante la mañana del miércoles cuando ocurrieron los hechos de violencia en plena cabecera municipal, donde se reporta una persona muerta.

Los informes policiales señalan que un grupo de hombres armados arribó a la vivienda y atacaron el lugar; un vecino de la zona resultó muerto por disparo de arma de fuego.

La dirigencia estatal del PAN condenó la agresión y denunció que éstos hechos de violencia ponen en riesgo la vida de su alcalde electo y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz.

En un comunicado de prensa, recordó que desde el pasado cuatro de agosto solicitaron públicamente medidas de protección y seguridad para el alcalde electo, tras los ataques con drones ocurridos en ese municipio.

“Lejos de cesar, la violencia se ha recrudecido y hoy nuevamente atentan contra él y su familia. La omisión y la falta de respuesta de las autoridades competentes han permitido que estos hechos violentos se repitan y escalen”, acusó.

Y exigió al Gobierno del Estado actuar de manera inmediata y eficaz para salvaguardar la integridad del alcalde electo, de su familia y de los habitantes de Coxquihui.

El ataque ocurre en medio de una fuerte tensión por la privación de la libertad del excandidato de Morena a dicha alcaldía, Ramón Valencia y la aparición de cuerpos desmembrados en esa misma zona.

Durante el inicio de las campañas electorales pasadas, fue asesinado a tiros el candidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia; su hijo -actualmente privado de la libertad- fue quien lo sustituyó en la candidatura.