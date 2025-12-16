Atacantes presuntamente ligados al ISIS

Los dos hombres responsables de la masacre del domingo en la playa Bondi Beach de Sídney, Said y Naveed Akram, padre e hijo, habían jurado lealtad al Estado Islámico (ISIS) en 2019, pero a pesar de ello, el mayor tenía una licencia de armas válida y legal. La cadena australiana ABC informó al respecto, citando a la Agencia Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) de Canberra.

Saldo

Al menos 16 personas murieron y 27 se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en la playa Bondi de Sídney. El ataque, declarado terrorista, tuvo como objetivo a judíos australianos. Las personas fallecidas tenían entre 10 y 87 años. Una de las víctimas era un sobreviviente del Holocausto que murió mientras protegía a su esposa de las balas.

Agresores

Los medios australianos identificaron a la pareja agresora padre-hijo como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24. El joven nació en Australia, mientras que su padre, quien murió en el lugar de los hechos, emigró al país en 1998. El joven está actualmente hospitalizado.

Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos.

ABC supo que los investigadores creen que los atacantes habían jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico, dos de cuyas banderas se encontraron en el vehículo utilizado por los terroristas.