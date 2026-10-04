Ataque a bar deja cinco personas muertas

El saldo de un ataque armado perpetrado en un bar del municipio de Zamora, Michoacán, fue de cinco personas muertas y tres más lesionadas.

La ofensiva criminal tuvo lugar en el Bar El Quijote, localizado sobre la Avenida Virrey de Mendoza de la colonia Las Fuentes, de ese municipio ubicado en los límites de Michoacán con el estado de Jalisco.

Los informes policiales refieren que varios sujetos armados irrumpieron la noche del viernes en el establecimiento y dispararon contra varios de los clientes.

Al lugar arribó personal de las diferentes corporaciones de seguridad, así como de los cuerpos de auxilio que dieron asistencia médica a las víctimas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un hospital público de ese municipio, el tercero más violento del estado en materia de homicidios dolosos.

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, la Fiscalía de Michoacán tiene registrados un total de 447 asesinatos.