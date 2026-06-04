Ataque al aeropuerto de Kuwait deja un muerto

Kuwait suspendió de manera temporal los vuelos comerciales el miércoles después de que drones iraníes dañaran gravemente su aeropuerto, dejando una persona muerta y decenas de heridos, en la última serie de ataques entre Teherán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto al fuego.

El ataque reforzó los riesgos para residentes y viajeros en países del golfo Pérsico que se habían considerado refugios relativos antes de la guerra, ahora en su cuarto mes.

Esas conversaciones se han prolongado durante semanas, mientras los mediadores buscan una tregua más duradera en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Están cada vez más tensas por la ampliación de la guerra de Israel contra los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano.

Un funcionario regional dijo que Teherán quiere también el cese de los combates en Líbano antes de volver a las conversaciones. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las negociaciones continuaban.

Las autoridades dijeron que 63 resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores, y que algunos habían sufrido heridas graves.