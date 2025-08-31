Ataque armado deja 3 muertos frente a un hospital

El ataque con armas automáticas contra personas que se encontraban en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, dejó tres muertos, en tanto que otros cuatro más, entre estos dos del sexo femenino resultaron heridas, por lo que fueron internadas.

Los reportes dados a conocer es que los ocupantes de un vehículo, cuyas características no se han dado a conocer, se estacionaron sobre la avenida Álvaro Obregón, dispararon contra varias personas que se encontraban paradas y sentadas entre las macetas, afuera del área de urgencias del nosocomio.

En el lugar de los hechos, personal médico del propio Hospital Civil de Culiacán que salió a prestar ayuda a las víctimas de un ataque, levantó heridas a una señora de nombre Milena “N”, de 47 años de edad, una menor de 13 nombre Briana “N” y a dos hombres más cuyas identidades se desconocen.

Los impactos de bala alcanzaron a tres vehículos estacionados en la acera de la avenida Álvaro Obregón y decena de ellos se impactaron contra la fachada de la institución médica, ubicada en el segundo cuadro de la capital del estado.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal Preventiva desplegaron un fuerte operativo en una amplia zona.

Rafagueados

Los elementos de seguridad solo localizaron en una de las calles de la colonia Chapultepec, un vehículo Toyota Camry abandonado, en cuyo interior se encontraron casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que este fue utilizado por los responsables del ataque.

Se desconoce si el ataque con fusiles automáticos era dirigido contra una persona específica o los responsables solo abrieron fuego contra todos los que estaban afuera del nosocomio, entre ellos varios menores de edad que acompañaban a sus padres.