Ataque armado deja dos estudiantes muertos de la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lamentó el fallecimiento de dos de sus alumnos de la Preparatoria Número 2, víctimas de la violencia en el municipio de Cuernavaca.

“La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto. Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”, precisó la UAEM en un comunicado.

Los hechos se registraron sobre la avenida principal de la colonia Chulavista, en Cuernavaca, sitio donde las víctimas convivían tras haber acudido a una celebración de cumpleaños. Testigos afirman que, de manera intempestiva, agresores armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego a corta distancia contra los asistentes, impactando de gravedad a tres personas antes de escapar con total impunidad.

Por la mañana, la Fiscalía General del Estado de Morelos también se pronunció y se comprometió a agotar todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este sábado 26 de septiembre, en donde dos jóvenes perdieron la vida, en la colonia Chulavista, noroeste del municipio de Cuernavaca.

La fiscalía informó que personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervinieron con diligencias iniciales y levantamiento de los cuerpos sin vida en el lugar de los hechos.

“Con profundo dolor e indignación, lamentamos que la noche de este sábado 26 de septiembre, dos estudiantes adolescentes de nuestra Preparatoria Número Dos fueron víctimas de la violencia y fueron privados de la vida en el municipio de Cuernavaca”, citó la UAEM.