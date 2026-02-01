Ataque armado en bar deja 2 muertos y 2 heridos

“Escena del crimen no cruzar” se leía en una cinta color amarillo que la policía colocó a unos metros del Bar Montecarlo, tras una balacera que dejó dos hombres muertos y dos heridos.

Los homicidios fueron perpetrados por un grupo de individuos que la noche de este 30 de enero irrumpió en el Bar Montecarlo, localizado en la zona centro del municipio de Pénjamo. El ataque ocurrió minutos después de las 10:00 de la noche.

Los agresores entraron al negocio, ubicado a unas cuadras de la Presidencia Municipal, realizaron los disparos en contra de un grupo de personas y después se escaparon en un vehículo.

Paramédicos acudieron a otorgar atención prehospitalaria a las víctimas y tras verificar que dos no presentaban signos vitales las clasificaron en código negro. A dos más los llevaron a un hospital para su atención.

Presuntamente los fallecidos son el dueño del bar de 44 años y un cliente.