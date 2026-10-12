Ataque armado en Nacajuca deja tres personas muertas

Un ataque armado perpetrado la madrugada de ayer domingo al interior de un domicilio en la comunidad de Taxco, de Nacajuca, Tabasco, dejó un saldo de tres personas sin vida, entre ellas una menor de edad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle principal de la localidad.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como un hombre de 46 años, una mujer de 42 y una adolescente de 13.

El padre de una de las víctimas, señaló a las autoridades que tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego observaron a dos presuntos responsables huir del lugar.

Al ingresar al inmueble para verificar la situación, se percataron de la escena del crimen y avisaron a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio para realizar el acordonamiento y resguardo de la zona, sin que se conozcan las causas del triple homicidio.