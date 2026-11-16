Ataque armado en Tabasco deja 3 finados

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el multihomicidio de tres hombres y las lesiones por arma de fuego causadas a una mujer tras un ataque armado registrado la noche de este sábado al interior de un domicilio en la colonia Gaviotas Sur.

A través de un comunicado emitido durante el día de ayer domingo, la dependencia estatal confirmó que, tras tener conocimiento de los hechos ocurridos en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ciruelos y Pinos, se desplegaron diligencias ministeriales y periciales para recabar indicios y establecer las circunstancias de la agresión.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados irrumpieron en el inmueble para disparar contra las víctimas.

Tras recibir la alerta por detonaciones, elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio para acordonar el perímetro y resguardar la escena, mientras paramédicos confirmaban el deceso de los tres masculinos y trasladaban a la mujer lesionada a un hospital cercano tras brindarle atención urgente.

En el interior del domicilio, las autoridades también aseguraron una cartulina con un mensaje amenazante dirigido a presuntos integrantes de un grupo rival, en el que se advierte un plazo de 24 horas para abandonar la plaza.