Ataque con dron a helicóptero deja 8 muertos

Este jueves Colombia vivió uno de sus jueves más negros desde hace tiempo, tras afrontar dos hechos terroristas.

Primero, un ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, dejó a ocho uniformados asesinados, para que horas más tarde ocurriera una explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que provocó más víctimas y heridos.

Ambos ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia, reactivan la alarma en regiones donde operan disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas herederas del paramilitarismo.

Explota carro bomba en Cali

Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, volvió este jueves a ser escenario de un atentado, perpetrado en esta ocasión con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que ha causado al menos seis muertos y 14 heridos.

El hecho se ha producido varias semanas después de tres ataques coordinados con explosivos perpetrados en esa ciudad el pasado 10 de junio, que dejaron siete muertos y más de 50 heridos.

Ese día hubo en total siete atentados en el Valle del Cauca (suroeste), el departamento cuya capital es Cali, y 12 en el vecino departamento del Cauca, en los que murieron ocho personas, entre ellos dos policías.

La explosión de este jueves en Cali ha coincidido con el ataque a un helicóptero de la policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que ha dejado al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

El helicóptero fue derribado cuando prestaba apoyo de “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca”.

En Amalfi operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo, que es la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

El presidente dijo que el ataque se registró tras la incautación de una tonelada de cocaína.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque se produjo en momentos en que los uniformados de la policía desarrollaban un operativo contra el narcotráfico.

“No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, aseguró Sánchez.