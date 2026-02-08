Ataque con drones deja 24 muertos

Un ataque con drones perpetrado por un conocido grupo paramilitar alcanzó el sábado a un vehículo en el que viajaban familias desplazadas en el centro de Sudán y mató al menos a 24 personas, entre ellas a ocho niños, según un grupo de médicos; esto un día después del ataque a un convoy con ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El operativo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ocurrió cerca de la ciudad de Rahad, en la provincia de Kordofán del Norte, indicó la Red de Médicos de Sudán, que monitorea la guerra en la nación africana. El vehículo llevaba a desplazados que huyeron de los combates en la zona de Dubeiker, señaló el grupo en un comunicado. Entre los menores fallecidos había dos bebés.

Varias personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a Rahad para recibir tratamiento a pesar de la grave escasez de suministros médicos que hay allí; como ocurre en muchas otras zonas de la región de Kordofán, según la nota.

La Red de Médicos de Sudán instó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a “tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil y responsabilizar directamente a la dirección de las FAR por estas violaciones”.

Las FAR llevan casi tres años en guerra con el ejército sudanés por el control del país; hasta ahora no pronunciaron comentarios al respecto del ataque.