Ataque de dron ruso a edificio causa 3 muertos

Un dron ruso impactó contra un bloque de viviendas en el este de Ucrania la madrugada del sábado, mientras muchos de los residentes dormían; tres personas fallecieron y 12 más resultaron heridas, según las autoridades ucranianas.

El ataque en Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, formó parte de una ofensiva rusa con misiles y drones sobre el país que tenía como objetivo la infraestructura energética y también mató a un trabajador de una empresa de energía en Kharkiv.

En un inmueble de nueve plantas en Dnipro se desató un incendio y varios apartamentos quedaron destruidos, de acuerdo con los servicios de emergencia. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de tres personas, y entre los heridos había dos niños.

Rusia disparó un total de 458 drones y 45 misiles, 32 de ellos balísticos. Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 406 de los aviones no tripulados, además de nueve misiles, explicó la fuerza aérea. En total, el operativo del Kremlin alcanzó 25 ubicaciones, agregó.

Las autoridades cortaron el suministro eléctrico en varias regiones debido a los ataques, explicó la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, en una publicación en Facebook.

Mientras tanto, en el este de Ucrania, la lucha por la estratégica ciudad de Pokrovsk ha llegado a una fase clave, con Kiev como Moscú compitiendo por convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que pueden ganar en el campo de batalla.

Casi cuatro años después de su invasión, Rusia ha estado golpeando a su vecino con ataques casi diarios de drones y misiles, que han dejado muchos civiles muertos y heridos. El Kremlin afirma que sus únicos objetivos están vinculados al esfuerzo bélico de Kiev.