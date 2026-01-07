Ataque de EUA sobre Venezuela mina el derecho internacional

Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela, y advirtió que “socava un principio fundamental del derecho internacional”.

“Los Estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra.

La operación militar estadounidense en Venezuela ha “socavado claramente un principio fundamental del derecho internacional” y “el futuro de Venezuela debe ser determinado exclusivamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y recursos”, declaró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La portavoz Ravina Shamdasani expresó la profunda preocupación del Alto Comisionado Volker Trk por la situación en Venezuela tras la operación militar estadounidense del fin de semana.