Ataque de narcolancha deja dos muertos

El Comando Sur estadounidense informó del ataque a otra presunta narcolancha en el que murieron dos probables “narcoterroristas”. En un mensaje en X, dijo que este jueves “la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Agregó que en el operativo, “bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan”, “ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”. Con ese ataque van 37 bombardeos en conocidos que han dejado al menos 128 decesos.

Más temprano, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales.