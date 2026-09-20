Ataque israelí deja 4 muertos

Al menos cuatro personas murieron en Gaza por disparos israelíes, entre ellas una niña de 10 años y el hijo de un alto cargo del gobierno, dijo el Ministerio de Salud del territorio palestino que opera bajo autoridad del movimiento Hamas.

La menor falleció al norte del campo de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, precisó el organismo.

La acción estuvo dirigida contra un campamento para desplazados en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según indicó el Ministerio.

Además, dos palestinos murieron y varios más resultaron heridos en dos ataques separados cerca de la ciudad de Gaza, según el hospital Al Shifa de Gaza y la defensa civil del territorio.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AFP sobre los ataques.

Israel acordó en octubre un alto el fuego negociado por Estados Unidos, pero desde entonces ha avanzado más en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido no retirarse de ese territorio hasta que Hamás entregue todas sus armas, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en suelo de Israel.

El ataque de 2023 dejó mil 221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los milicianos también llevaron a Gaza a unos 251 rehenes, 44 de ellos ya fallecidos.

La ofensiva masiva de Israel en respuesta ha dejado la mayor parte de Gaza en ruinas y ha causado la muerte de más de 73 mil 800 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.

Los ataques israelíes han matado a unas mil 300 personas desde que se anunció el alto el fuego el año pasado, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras se consideran generalmente fiables por Naciones Unidas.

El ejército israelí ha identificado cinco muertes en sus filas en ese mismo periodo, además de la muerte de un contratista civil.