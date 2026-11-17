A dos ascendió el número de víctimas mortales tras la agresión armada registrada la tarde del sábado 14 de noviembre sobre la carretera federal Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la comunidad de San Carlos en Yautepec, luego de confirmarse el domingo el fallecimiento de Arturo Román, quien permanecía bajo atención médica tras resultar herido de bala.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque ocurrió en el marco de la tradicional Cabalgata de la Amistad, donde una presunta riña entre particulares escaló hasta convertirse en un tiroteo que dejó en el sitio a una primera persona sin vida —quien aún portaba espuelas al momento de ser agredida— y a múltiples asistentes lesionados.

Entre los sobrevivientes que continúan bajo observación clínica destaca un menor de edad, cuyo estado de salud fue reportado como grave tras recibir impactos de proyectil de arma de fuego durante el intercambio de disparos.

La movilización de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia obligó al acordonamiento de la escena del crimen para permitir las diligencias periciales de la Fiscalía General del Estado, lo que generó severas complicaciones a la circulación vehicular en dicha vía federal.