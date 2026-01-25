Ataques contra el narco serían en cualquier lugar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en entrevista al medio The New York Post que los ataques contra el narco “en tierra” podrían ser en “cualquier lugar”, incluidos México, América Central y América del Sur.

“Vamos a atacar a los cárteles”, dijo en una entrevista exclusiva en la Oficina Oval el viernes.

Amenaza con atacar

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, declaró.

Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar, incluso en tierras de México, Venezuela y Colombia, el presidente respondió: “Podría ser en cualquier lugar”.