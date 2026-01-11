Ataques dejan 2 policías y 3 civiles muertos

Una serie ataques armados perpetrados la madrugada de ayer sábado, en los municipios de Zamora y Puruándiro, Michoacán, dejan un saldo preliminar de 2 policías y 3 civiles muertos, respectivamente.

A las 3:30 horas, las autoridades recibieron una llamada en los números de emergencia en la que eran alertados del ataque armado de una célula criminal en contra de personal de la Policía Municipal de Zamora.

La ofensiva perpetrada sobre la calle Corregidora de la colonia Jardines de Catedral resultó en la muerte de dos elementos policiales y uno más lesionado.

El oficial herido fue trasladado a un hospital de esa ciudad ubicada en los límites con el estado de Jalisco.

Minutos más tarde, autoridades de otro michoacano reportaron en Puruándiro una serie de ataques armados que, hasta este momento, han dejado preliminarmente, 3 personas asesinadas a tiros y una mujer lesionada.