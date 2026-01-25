Ataques simultáneos dejan 5 muertos

Cinco hombres fueron asesinados y uno más privado de la libertad en dos ataques armados registrados en forma simultánea en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro, en la zona sur de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron poco antes de las 3:00 de la tarde de ayer sábado 24 de enero de 2026; el primero fue el homicidio de dos motociclistas, cerca del Cereso de esta ciudad.

Las víctimas transitaban en moto por la carretera estatal que conduce a Uruétaro, en donde fueron acribillados a tiros.

En los momentos en que elementos de Seguridad resguardaban la escena con la instalación de cinta para evitar el paso de vehículos, se reportó una balacera en la comunidad vecina Cuatro de Altamira, en la misma vía estatal.

Policías municipales que atendieron el segundo reporte encontraron a tres hombres muertos por proyectiles de arma de fuego y recibieron la denuncia sobre el secuestro de una persona en el mismo lugar.