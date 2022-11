El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mayor logro de su gestión ha sido priorizar la atención a los sectores más pobres de la sociedad, esto a un par de semanas de cumplir cuatro años de gobierno.

“Los más necesitados, los olvidados, los humillados, son ahora los que tienen atención prioritaria, preferente”, destacó el Ejecutivo federal.

Referente al balance a cuatro años de gobierno, López Obrador afirmó que otra gran lección, a casi cuatro años, es que una democracia solo tiene éxito si atiende al pueblo y cuenta, en consecuencia, con el respaldo del pueblo.

En ese mismo tema, López Obrador prosiguió, al considerar que la atención más profunda que ha puesto la administración es arrancar de raíz un régimen corrupto, “es cambiar la mentalidad de millones, por lo que estoy muy satisfecho. Ese es otro logro, el de la revolución de las conciencias. En suma, con todo lo que han hecho los oligarcas, con todo su poder, su dinero, sus intelectuales orgánicos, alcahuetes, no han podido ni podrán porque la mayoría del pueblo nos apoya, pero nos apoya porque nosotros apoyamos al pueblo”.

Posteriormente, el presidente López Obrador enfatizó que otro de los grandes logros de su gestión es el incremento sustancial en la recaudación fiscal, porque antes no pagaban impuestos los “machuchones, los chipocludos”. Mencionó que en este año se incrementó en cuatro por ciento la recaudación que, si se le suma la inflación es un aumento de 15 por ciento en términos nominales.

Y finalizó agregando: “¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el próximo año 850 mil millones de pesos para programas de Bienestar? Cómo no voy a estar satisfecho de eso, si la inversión pública en los últimos cuatro años ha crecido más del 50 por ciento. No es solo que haya crecido, es que creció en términos cuantitativos. Pero imagínense cuánto ha rendido porque no hay la corrupción que había antes. Se hacen dos o tres veces más. No solo es el incremento del 50 por ciento, ya no se roban el dinero, o no cobran. Una obra que vale cien millones en 300 millones”.