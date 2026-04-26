Atentado con bomba deja 14 muertos

Al menos 14 personas murieron ayer sábado y decenas más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del Departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades. Mientras, el presidente Gustavo Petro tachó de “terroristas” a los autores.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, escribió el mandatario Petro en su cuenta de X, donde atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon.