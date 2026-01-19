Aterriza avión de la Fuerza Aérea de EUA en Toluca

Un avión Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y estuvo en territorio nacional casi 24 horas.

Según datos de la plataforma de rastreo aéreo Flightradar, un avión Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules aterrizó el pasado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Recorrido

La aeronave, operada por la Fuerza Aérea de la Unión Americana, despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas, y arribó a la capital mexiquense a las 14:45 horas.

Con matrícula 08-5726, el avión partió de Toluca este domingo por la mañana y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas.

La aeronave Lockheed C-130J Super Hercules, matrícula 08-5726, es utilizada para el transporte de carga y personal, y para transportar ayuda humanitaria.

Este tipo de avión sirve como medio de transporte táctico y estratégico, siendo Lockheed Martin el fabricante, y tiene una capacidad de carga de entre 19 y 20 toneladas, pudiendo transportar hasta 92 soldados equipados, al igual que 64 paracaidistas o 74 camillas médicas.

En cuanto a sus dimensiones principales, tiene una longitud de 29.8 metros, una envergadura de 40.4 metros, una altura de 11.8 metros y un área alar de 162 metros cuadrados, y está integrado por cuatro motores turboprop Rolls-Royce AE 2100D3.