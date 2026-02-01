Aterrizan de emergencia tres globos aerostáticos

Tres globos aerostáticos realizaron aterrizajes de emergencia la mañana de ayer sábado en los municipios de Teotihuacán y Acolman, debido a las condiciones climatológicas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana en el municipio de Teotihuacán, donde un globo de la empresa “Aventura en Globo” descendió en el patio de un domicilio particular.

El piloto quedó a disposición del Juzgado Cívico de Teotihuacán por una falta administrativa. En tanto, el propietario de la vivienda informó que presentará denuncia ante el Ministerio Público.

Minutos después, autoridades recibieron otro reporte sobre un percance de globo aerostático en Avenida Pemex, también en Teotihuacán.

En el sitio, personal de Protección Civil y Bomberos confirmó que no había personas heridas y solo se registraron daños materiales en una vivienda.

En un tercer incidente, elementos de seguridad pública de Acolman atendieron el descenso de un globo en los ejidos de San Bartolo.

El piloto, de la empresa “Volaré”, informó que efectuó el aterrizaje por condiciones climáticas.