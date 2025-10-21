Atienden Defensa y Marina emergencia por fuertes lluvias

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 8 mil 569 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran desplegados en cinco estados para atender la emergencia causada por las lluvias recientes, sin descuidar las tareas de seguridad en el resto del territorio nacional.

“En este momento están trabajando ocho mil 569 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Quiero resaltar que no se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar y de la Guardia Nacional en el resto de las entidades, principalmente en el apoyo a la estrategia nacional de seguridad pública”, precisó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Defensa detalló que, del 9 al 19 de octubre, se han realizado labores de auxilio y recuperación en Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde miles de familias resultaron afectadas por las intensas lluvias.

En Hidalgo se evacuaron 98 personas, se distribuyeron 35 mil 395 despensas —más de 30 mil mediante puentes aéreos con 21 helicópteros— y 46 mil 338 litros de agua embotellada.

En Puebla, el Ejército evacuó 56 personas, distribuyó 44 mil 765 despensas y brindó alimentación a mil 422 personas en 21 albergues.

Por su parte, en Veracruz se evacuaron 166 personas por vía aérea, se entregaron 47 mil 236 despensas y 114 mil 747 litros de agua embotellada, además de brindar alimentación a tres mil 146 personas en 31 albergues.

Marina refuerza apoyo

En tanto, el almirante José Manuel Salinas Pérez, jefe del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina, informó que la institución mantiene desplegados 4 mil 819 elementos en apoyo a la población afectada, integrados en 15 brigadas de respuesta a emergencias.

El almirante detalló que, hasta la fecha, la Marina ha auxiliado o evacuado a 11 mil 203 personas, brindado 13 mil 137 atenciones médicas, 82 mil 204 traslados a albergues y despejado 539 vías de comunicación. También se han retirado 17 mil 323 metros cúbicos de lodo y escombros, 4 mil 927 árboles y espectaculares.

CFE restablece al 98.7 % suministro eléctrico

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que 98.7 % de los usuarios afectados por las recientes lluvias ya cuentan nuevamente con el suministro eléctrico, tras un amplio operativo de emergencia en Veracruz, Hidalgo y Puebla.

“Las labores de restablecimiento del suministro eléctrico, al corte de las 23 horas del día de ayer, llevan un 98.7 % de avance. En 24 horas logramos restablecer a 8 mil 198 usuarios”, indicó Calleja Alor.

No es culpa de nadie, dice Nahle

Por otra parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, exculpó a todos de los daños por lluvias e inundaciones que afectaron al norte de la entidad y aseguró que es “un efecto de la naturaleza”.

“Esto fue un efecto de la naturaleza, no fue culpa de ti, ni de otros, ni de mí, ni de nadie, fue un efecto de la naturaleza”, expresó en una entrevista radiofónica.

Sin embargo, la mandataria estatal expuso que el desastre las lleva a la reflexión, sobre todo en trabajar en un Atlas de Riesgo.

Reportan 21 mil viviendas dañadas en Álamo

Los daños provocados por las lluvias y el desbordamiento de ríos en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, se dimensiona con dos datos preliminares: al menos 21 mil viviendas dañadas y más de 80 mil personas con algún tipo de afectación.

Los daños abarcan, en la cabecera municipal, 50 colonias, pero la afectación en zona rural suma 66 localidades, ya sea por deslaves, viviendas dañadas o por estar incomunicado parcialmente.