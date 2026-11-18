Tras más de cinco días de silencio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intervenido ante las denuncias ciudadanas por la fumigación que ordenó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena de la Garza, en el parque Rincón de los Encinos, Nuevo León, un área verde ubicada al sur de Monterrey, conocida por ser un punto de refugio temporal para la mariposa monarca durante su ruta migratoria.

La autoridad ambiental informó que se realizó una inspección en la zona para proteger a esta especie durante su recorrido e impuso medidas de urgente aplicación, entre ellas la suspensión total de fumigaciones y la prohibición de lavar, podar o alterar el área.

La Profepa, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, también fijó un plazo de 48 horas para entregar el mapeo de aplicación y un plan de remediación.

Aunque la fumigación se realizó desde la semana pasada, la legisladora priista apenas respondió a los señalamientos la noche del pasado lunes, en un video publicado en sus redes sociales donde descartó afectaciones a la mariposa monarca tras su evento.