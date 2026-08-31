Atienden más de 152 mil casos de protección consular

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores atendió 152 mil 466 casos de protección consular, ante las políticas antimigrantes del gobierno del presidente Donald Trump, señaló Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la reunión plenaria de los diputados de Morena, el canciller detalló que la cifra representa 21.4 % más que en el periodo previo; e informó que la dependencia a su cargo realizó 9 mil 929 visitas a centros de detención, que representan 33 % más.

“Nuestro mensaje a las y los mexicanos en el exterior es claro. No están solas y no están solos. Señoras y señores diputados, la relación con Estados Unidos la conducimos con responsabilidad, firmeza y sentido de Estado”, dijo.

Velasco Álvarez explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha interpuesto 20 acciones legales ante fiscalías estatales y de condado, gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado, una denuncia ante el Departamento de Justicia y diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“México no dejará pasar un solo caso de este tipo. Los encuentros con personas migrantes en situaciones irregulares en la frontera han disminuido 97 % respecto del máximo histórico de 2023 y 82 % frente al inicio de la administración del presidente Donald Trump”, afirmó.

Dijo que hace unos días revisó en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, los avances contra el tráfico de drogas y de armas y la delincuencia organizada transnacional.