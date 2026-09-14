Atienden protesta de jóvenes en evento

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que revisará las demandas de un grupo de jóvenes identificados como estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe, de Hidalgo, que dieron portazo en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, mencionó que los normalistas plantearon “diversas demandas históricas” a la Secretaría de Educación, relacionadas con la delimitación de un predio de la escuela, la continuación de la segunda etapa del internado y otras peticiones.

“Estos planteamientos serán revisados con las autoridades educativas federales y estatales para definir las acciones que correspondan”, dijo la Segob.

Gobernación señaló que los estudiantes también exigen el esclarecimiento del homicidio de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este domingo mientras la presidenta concluía su rendición de cuentas en Pachuca, este grupo de estudiantes irrumpió en el acto, y con gritos y empujones lograron colarse al área de prensa para gritar sus demandas y despegar mantas.