Atienden reporte de bolsas con presunto chapopote

Luego que diversos medios señalaron que en las playas de Pajapan y Alvarado en Veracruz, se habían dejado bolsas negras llenas de chapopote, la Secretaría de Marina (Semar) aclaró que las bolsas corresponden a sargazo y no a hidrocarburos.

En un comunicado, la dependencia señaló que los navales realizaron un reconocimiento aéreo en la zona comprendida entre Punta San Juan y Playa Joel mediante el despliegue de un helicóptero tipo Panther.

Además, se realizó la apertura de diversas bolsas para verificar su contenido y se estableció comunicación con pobladores, personal responsable de efectuar la limpieza de la playa.

Aclaración

“Tras la verificación en sitio, se constató que el material contenido en las bolsas corresponde sargazo y no a hidrocarburos (chapopote), como se ha señalado de manera errónea”, detalló la dependencia.

Indicó que los elementos efectuaron recorridos de vigilancia y supervisión en la playa durante trabajos de recolección de residuos de hidrocarburo.

Las labores de recolección de estos residuos no fueron realizadas los navales, sino por aproximadamente 100 pobladores locales, quienes fueron subcontratados por una empresa particular para realizar estas tareas en la playa, sitio que corresponde a un punto de concentración temporal (celda de concentración), para su posterior retiro.

Actualmente se mantiene coordinación con la empresa para que lleve a cabo, a la brevedad, el retiro de las bolsas.