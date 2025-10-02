Atrae Corte disputa de FGR por predios en Santa Fe

Por seis votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó revisar el caso de los predios en Lomas de Santa Fe que la Fiscalía General de la República (FGR) se disputa con inmobiliarias desde hace cinco años.

En sesión del miércoles, el pleno determinó atraer el amparo en revisión 11/ 2025, a solicitud de la FGR, para resolver en definitiva si los terrenos ubicados en el kilómetro 15 de la carretera federal México-Toluca, a la altura del puente denominado “Puerta Santa Fe”, son propiedad de la nación o de particulares.

En consecuencia, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), Paloma Xiomara González, amparó a las empresas al señalar que los mencionados terrenos fueron desincorporados del patrimonio nacional el 13 de diciembre de 2018.

Derivado de lo anterior, la FGR impugnó la resolución ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, recurso que admitió y envió a la Corte para su resolución definitiva.