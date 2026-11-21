La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, en redes sociales informó que atrajo tres carpetas de investigación luego de que colectivos de madres buscadoras protestaran por varios días en las instalaciones de la institución ministerial ubicadas en la Ciudad de México.

“Es importante mencionar que, en seguimiento a los acuerdos con las víctimas y después de una minuciosa revisión técnica, la Fiscalía aceptó la atracción de tres de las carpetas presentadas con anterioridad por este colectivo”, sostuvo.

Compromiso real

En este sentido y como parte del seguimiento a los colectivos de personas desaparecidas, la FGR refrendó su compromiso con las familias buscadoras y con la continuidad de las investigaciones y destacó los compromisos asumidos y el fortalecimiento del diálogo directo y permanente.

“Las familias que buscan a sus seres queridos están al centro del trabajo de esta institución. Por ello resulta prioritario para la FGR el mantener su acompañamiento y avanzar las investigaciones con apego al debido proceso, profesionalismo y rigor técnico-científico”, garantizó la institución ministerial.

Exhorto de Segob

Ayer durante conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo un llamado a las madres buscadoras para priorizar el diálogo con las autoridades con el objetivo de garantizar la atención a cada caso.

“Nosotros creemos que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharnos, y que las autoridades tenemos la obligación de atender y de escuchar. Pero del otro lado también, de presentar propuestas y de ir caminando”, dijo la titular de la Segob.