Atraen investigación por homicidio de periodista

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo la investigación sobre el homicidio del periodista oaxaqueño, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado la mañana del miércoles por la espalda mientras permanecía en un puesto de comida.

Por medio de un comunicado, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables del asesinato.

Asimismo, recordó que conforme se tenga mayor información, se dará a conocer de manera inmediata con el fin de esclarecer el crimen.

El miércoles 23 de julio, el periodista fue atacado con disparos de arma de fuego en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.

Su asesinato generó conmoción y condena por parte de distintos actores sociales y por el mismo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien lo consideró un “periodista crítico” con su administración y pidió que no haya impunidad.